Супрун предложила использовать для лечения таблетки вместо инъекций

По словам Супрун, и таблетки, и уколы имеют одинаковое действие.

Ульяна Супрун рассказала о том, что уколы можно с легкостью заменять таблетками и от этого лечение не станет менее эффективным.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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Министр заявила, что многие люди верят в миф о том, что уколы более действенны, чем таблетки. На самом деле, по словам Супрун, нет разницы в том, как лекарство попадет в организм и только в некоторых случаях инъекции невозможно заменить таблетками.

Именно поэтому с Министерстве здравоохранения Украины хотят изменить подход к назначению лекарств и использовать таблетки вместо уколов, если они имеют одинаковое действие.

От этого, пишет Супрун, выгоду найдет пациент, так как не нужно будет испытывать боль. Если врач назначаем пациенту укол, то стоит поинтересоваться можно ли заменить инъекции на таблетки.

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Медработники могут заразится или поранится во время уколов, а медицинским заведениям постоянно нужно утилизировать использованные шприцы. Если выписывать пациентам таблетки, то эти проблемы уменьшатся.

И.о. министра здравоохранения также добавила, что инъекции обходятся дороже, чем таблетки, ведь для укола нужны перчатки, средство для дезинфекции, вата, иногда даже пластырь.

Напомним, ранее Супрун объяснила, как правильно пить кофе.