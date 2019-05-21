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Оппоблок призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс

Комментариев: 7
Оппоблок призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс

Председатель парламентской фракции Оппозиционный блок Вадим Новинскийсчитает, что президент Владимир Зеленский имеет полномочия для снятия блокады с временно оккупированных Россией районов Донбасса. Об этом он сообщил журналистам у здания Администрации президента, передает LIGA.net.

“Мне кажется, необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, неподконтрольной территории. Это то, что в силах президента сделать сейчас“, - заявил он.

При этом, добавил Новинский, “не надо будет решения Верховной Рады“.

Лидер фракции Оппоблока уверяет, что в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины.

“А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях“, - убежден Новинский.

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Комментариев (7)
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Boxerogos    21.05.2019, 19:57
Оценка:  +5
Boxerogos
Поддерживаю!Потрохососу,который ниже высрался сразу с четырёх своих ников,этот призыв не нравится.Но это можно понять,ведь этот потрохосос по-прежнему сосёт своему боХу Педриле.)))))))))))))))
BoxVata    21.05.2019, 20:01
Оценка:  -5
BoxVata
Подсасываешь ватному черту! Ну это твоё всё, пiдридо пукиносос!))
BoxVata    21.05.2019, 19:52
Оценка:  -7
BoxVata
ПНХ чертило козьемордое!)))
Coюзник    21.05.2019, 19:48
Оценка:  -7
Coюзник
О собственном бизнесе переживает ... ему пренадлежит часть металургического комплекся на окупированной территории
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    21.05.2019, 19:44
Оценка:  -8
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Таке було можливе в 2014ом році!
Джо-кер    21.05.2019, 19:36
Оценка:  -8
Джо-кер
Пиздежь и провокация.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    21.05.2019, 19:45
Оценка:  -7
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Ті підприємства що вивезли як металобрухт на расію теж "запрацюють" за українським законодавством?
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