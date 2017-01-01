Новым начальником Генерального штаба стал Рулсан Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на его место Руслан Хомчака.

Соответствующие указы появились на сайте Администрации Президента.

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Сначала гарант уволил указом № 301/2019 Муженка Виктора Николаевича с должности начальника Генштаба.

Затем указом №302/2019 Президент назначил Хомчака Руслана Борисовича на должность Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Указано, что генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генштаб с июля 2014 года.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.

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Также известно, что указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовится к обнародованию во вторник вечером. Сам Богдан ранее прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП “человека из ближайшего окружения, которому он доверяет“.