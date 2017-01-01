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Чиновник горсовета Киевской области попался на взятке

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Чиновника задержали в Василькове при получении от представителя землеустроительной организации взятки в размере двух с половиной тысяч долларов.
Заместитель главы горсовета Киевской области погорел на взятках
Заместитель главы горсовета Киевской области погорел на взятках
СБУ

Заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области разоблачили на взятках. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, согласно функциональным обязанностям, должен был координировать работу Центра предоставления административных услуг района. Вместо этого чиновник наладил схему получения взяток с граждан за содействие в регистрации земельных участков, установив таксу в пятьсот долларов США за каждую свою "услугу", - сообщили в спецслужбе.

Чиновника задержали в Василькове при получении от представителя землеустроительной организации взятки в размере двух с половиной тысяч долларов за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков.

В рамках открытого уголовного производства по статье "получение взятки" проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства чиновника, отметили в СБУ. Досудебное следствие продолжается.

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Теги: СБУ, Киевская область, взятка, чиновник
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Источник: korrespondent.net

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