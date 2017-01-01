Чиновник горсовета Киевской области попался на взятке

Чиновника задержали в Василькове при получении от представителя землеустроительной организации взятки в размере двух с половиной тысяч долларов.

Заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области разоблачили на взятках. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, согласно функциональным обязанностям, должен был координировать работу Центра предоставления административных услуг района. Вместо этого чиновник наладил схему получения взяток с граждан за содействие в регистрации земельных участков, установив таксу в пятьсот долларов США за каждую свою "услугу", - сообщили в спецслужбе.

Чиновника задержали в Василькове при получении от представителя землеустроительной организации взятки в размере двух с половиной тысяч долларов за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков.

В рамках открытого уголовного производства по статье "получение взятки" проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства чиновника, отметили в СБУ. Досудебное следствие продолжается.

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