За последние два года возгорание на полигоне твердых отходов коммунального предприятия СОМ происходило неоднократно.

В Николаевской области спасатели три дня тушили пожары на мусорной свалке в Вознесенском районе. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 21 мая.

Так, 19 мая в 9:24 на экстренный номер 101 поступило сообщение о возгорании сухой травы и мусора на открытой территории в Вознесенском районе. В 12:40 дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС ликвидировал возгорание на площади 4 га.

Но вскоре пожар вновь вспыхнул. Над его ликвидацией боролись три дня. И только во вторник в 15:50 он окончательно потушен. Применялись шесть единиц техники.

В ГСЧС отметили, что за последние два года возгорание на этом полигоне твердых отходов коммунального предприятия СОМ происходило неоднократно, но балансодержателем и органами власти не приняты необходимые противопожарные мероприятия для обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объекте.

"Не огорожена территория предприятия, что дает возможность доступа посторонних лиц, отсутствуют противопожарное водоснабжение, первичные средства пожаротушения, не соблюдается регламент захоронения отходов", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Николаевщине три дня тушили мусорную свалку

Напомним, в Николаеве на свалке погиб ребенок ромской национальности. По имеющейся информации мальчик вместе с родителями рылся в мусоре на полигоне и произошел обвал.

Вскоре стало известно о пожаре на этой же свалке. В полиции утверждали, что произошел поджог.

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