Первым помощником Зеленского стал руководитель "Квартала-95"

Также гарант назначил первым заместителем главы АП исполнительного продюсера "Квартала-95".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Шефира своим первым помощником.

Об этом говорится в указе № 305/2019.

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“Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником Президента Украины“, - написано в документе.

Известно, что Сергей Шефир давно знаком с Владимиром Зеленский и является художественным руководителем и сценаристом “Квартала-95“.

Указом №306/2019 глава государства назначил Сергея Трофимова, который является исполнительным продюсером “Квартала-95“ первым заместителем главы Администрации президента. Следующим указом Зеленский назначил Юрия Костюка, который создавал сценарии для “Слуги народа“, заместителем главы Администрации президента Украины.

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Кроме того, подписаны указы:№308 / 2019 (Руслан Рябошапка стал заместителем главы Администрации президента Украины), №309 / 2019 (Елена Зеркаль - заместитель главы АП), №310 / 2019 (Кирилл Тимошенко назначен заместителем главы АП), №311 / 2019 (Андрей Ермак стал помощником президента Украины), №312 / 2019 (Руслана Стефанчука назначили советником президента Украины и представителем президента Украины в Верховной Раде Украины), указом №313 / 2019 Михаил Федоров назначен советником президента Украины.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на его место Руслан Хомчака.