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Парубий созывает внеочередное заседание Рады

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Спикер Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве пленарного заседания на 22 мая 2019 года в 12:00.
Парубий созывает экстренное заседание парламента
Парубий созывает экстренное заседание парламента
president.gov.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента. Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00", - написал он.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать 22 мая внеочередное заседание парламента и изменить закон о выборах народных депутатов.

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Теги: Верховная Рада, Андрей Парубий, внеочередное заседание, заседание Верховной Рады
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Источник: korrespondent.net

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