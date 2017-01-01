Рада и юрист Коломойского. Первые указы Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Владимир Зеленский издал свои первые указы на посту президента.

Ими он распустил Верховную Раду, а также назначил нового руководителя Генерального штаба, главу своей администрации, его заместителей и своих личных помощников.

Корреспондент.net собрал первые назначения Зеленского.

Роспуск Рады

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в указе.

Эти статьи касаются отсутствия коалиции в парламенте. Однако, не установлено, когда эта самая коалиция прекратила существование, когда истек срок, отведенный парламенту, на формирование новой коалиции.

Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Важно, опубликовать его должны не на сайте президента, а в государственных газетах.

Также Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Он просит его созвать для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Парубий заявил, что созывает внеочередное заседание парламента на 22 мая 2019 года в 12:00.

Глава АП

Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Богдан защищал интересы Коломойского в судах по Приватбанку. Также новый глава АП подпадает под люстрацию, ведь работал в Кабинете Министров Николая Азарова. Кроме того Богдан ранее работал помощником тогда еще народного депутата Андрея Портнова.

В предвыборном штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды кандидата и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.

Андрей Богдан - новый глава АП

11 апреля журналисты программы Схемы в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.

В каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал Богдан.

Глава Генерального штаба

Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Хомчак принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском. Многие военные и волонтеры именно Хомчака называют виновным в Илловайском котле, он сначала руководил операцией в Илловайске, вел туда людей.

Руслан Хомчак

Разрабатывал Иловайскую операцию вместе с Хомчаком Геннадий Корбан – тогда заместитель главы Днепропетровской ОГА. Руководил же облгосадминистрацией в то время Игорь Коломойский. Корбан – бизнес-партнер Коломойского.

“Логика была простой, ко мне пришел генерал Хомчак и сказал: "У меня приказ, 5 августа я должен зайти в Иловайск, но у меня нет войск". Я позвонил Турчинову и Авакову: мол, такая ситуация, Порошенко с Муженко поставили задачу войти в Иловайск, а войск нет. Аваков попросил, чтобы ему отдал приказ Муженко. Хомчак при мне позвонил Муженко, а тот – Авакову: мол, дайте шифрограмму привлечь такие-то батальоны. Это был приказ, на операцию были официально откомандированы четыре батальона: "Днепр", "Донбасс", "Азов" и "Шахтерск", – потом прислали еще 100 человек из "Миротворца"”, - так вспоминает планирование Иловайской операции Геннадий Корбан.

В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.

Аппарат АП

Зеленский назначил своего бизнес-партнера, совладельца студии Квартал 95 Сергея Шефира своим первым помощником.

Кроме того Сергея Трофимова – юриста Квартала, Зеленский назначил первым заместителем главы Администрации президента, а Юрия Костюка – сценариста Квартала, заместителем главы Администрации президента.

Также заместителем главы АП стал Руслан Рябошапка – эксперт по вопросам антикоррупционной политики и Елена Зеркаль – бывший заместитель министра иностранных дел.

Еще один заместитель главы АП - Кирилл Тимошенко.

Андрея Ермака Зеленский сделал помощником президента, Руслана Стефанчука и Михаила Федорова - своими советниками.