Супрун сравнила таблетки с уколами

По словам и.о.министра здравоохранения, и таблетки, и уколы имеют одинаковое действие.

Многие верят в миф о том, что уколы более действенны, чем таблетки, однако на самом деле не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм, но ВОЗ рекомендует отдавать предпочтение неинъекционным лекарствам. Об этом в Facebook написала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сегодня инъекции - одна из самых распространенных врачебных манипуляций. Ежегодно на планете делают минимум 16 млрд уколов. Но на самом деле использование инъекций не всегда оправдано. Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, по возможности следует отдавать предпочтение неинъекционным лекарствам", - отметила Супрун.

Она опровергла миф о том, что уколы будто более действенны, чем таблетки. "В большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых случаях рекомендуется именно инъекционная форма. Это, к примеру, неотложные состояния, потери сознания пациента или введение инсулина", - отметила Супрун.

По ее словам, Минздрав предлагает изменить в Украине подход к назначению лекарств. "Предлагается, чтобы врачи назначали препараты в таблетированной форме в тех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие. Использование таблеток вместо уколов (если они имеют равноценное действие) имеет много преимуществ. В первую очередь - для детей , ведь использование шприца с иглой имеет болевой и психологический аспект. После этого дети могут начать панически бояться врачей и больниц. Хотя ни дети, ни взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без нее ", - отметила Супрун.

Если врач назначает вам инъекционные формы медицинских препаратов, стоит поинтересоваться, нельзя ли заменить их таблетками, советует руководитель МОЗ.

По ее словам, инъекционная форма препарата дороже обходится бюджету, чем таблетированная: на введение лекарства через ампулу и флакон, нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции и т.д., что также значительно увеличивает рабочее время медицинского персонала при преимущественном применении инъекций.

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