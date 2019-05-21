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Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией

Комментариев: 3
Андрей Богдан напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.
Андрей Богдан сегодня был назначен главой Администрации президента
Андрей Богдан сегодня был назначен главой Администрации президента
Анна Стешенко / Lb.ua

Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины. Об этом сказал глава Администрации президента Андрей Богдан, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 21 мая.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", – сказал Богдан в эфире телеканала 112 Украина.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, – не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", – подчеркнул глава Администрации президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил США усилить санкции в отношении России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что санкции не помогут Украине решить проблемы на Донбассе.

Также полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов призвал Владимира Зеленского отдать приказ ВСУ "прекратить обстрелы и вооруженные провокации".

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, референдум, Богдан, Администрация Президента, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ШтормЗайцев    21.05.2019, 23:07
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Ну ось , все тепер зрозуміло. Все стало на своі місця. Зельцман - агент кремля. Його досить довго фінансувала россія зі свого бюджету. В знак подяки зельцман подарує россіянам Крим та Донбасс, а може ще й Одессу з Херсоном.
Boxerogos    21.05.2019, 23:05
Оценка:  -3
Boxerogos
Это уже похоже на демократию.Даёшь Всенародный Референдум!
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 22:56
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум"

Шта? Мы проведем референдум и Путин сразу согласится на мир? Он вообще с головой дружит? Или он сейчас начнет рассказывать, что это война гражданская и можно всех помирить, просто проведя
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 22:56
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
референдум?
Джо-кер    21.05.2019, 22:59
Оценка:  0
Джо-кер
Украину сливают.
Джо-кер    21.05.2019, 22:51
Оценка:  0
Джо-кер
Мы просто поднимем руки вверх, выбросим белый флаг.
Boxerogos    21.05.2019, 23:08
Оценка:  0
Boxerogos
Потрохосос,ты уже 5 лет как раком стоишь,а"весьмирснами" ;тебя"евроинтегрирует" ;на износ.Если ты ещё и руки при этом поднимешь,то точно будет Пэрэмога!)))))))))))
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