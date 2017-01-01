Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев

Комментариев: 0
Президент ВКУ Павел Грод поздравил президента Владимира Зеленского с избранием и вступлением в должность.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Адміністрація президента

Президент Владимир Зеленский встретился во вторник, 21 мая, с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ), сообщает пресс-служба главы государства.
 
Президент поблагодарил Конгресс и украинцев всего мира за их деятельность.
 
"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украину – где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", – сказал Зеленский.
 
Со своей стороны, президент ВКУ Павел Грод поздравил президента с избранием и вступлением в должность. 
 
"Для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать то, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили", – отметил он.
 
"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", – сказал президент ВКУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский произвел ряд кадровых назначений. Кроме того, президент обратится к спикеру парламента для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: украинцы, Владимир Зеленский, Всемирный конгресс украинцев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь