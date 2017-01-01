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Трамп назвал кандидата на должность министра ВВС

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Бывший глава аэрокосмической корпорации Барбара Барретт может стать новым министром военно-воздушных сил США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трмп в Twitter заявил, что хочет видеть экс-главу аэрокосмической корпорации Барбару Барретт новым министром военно-воздушных сил. 
 
"Я рад объявить о выдвижении Барбары Барретт из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации, на пост министра ВВС", - написал американский лидер.

Сын Трампа даст показания в Сенате США
 

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, должность
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Источник: korrespondent.net

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