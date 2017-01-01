Трамп назвал кандидата на должность министра ВВС

Бывший глава аэрокосмической корпорации Барбара Барретт может стать новым министром военно-воздушных сил США.



Президент США Дональд Трмп в Twitter заявил, что хочет видеть экс-главу аэрокосмической корпорации Барбару Барретт новым министром военно-воздушных сил.







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"Я рад объявить о выдвижении Барбары Барретт из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации, на пост министра ВВС", - написал американский лидер.

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