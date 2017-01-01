Нардеп Онищенко сообщил, когда вернется в Украину

Беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Украину уже недели через две.



Народный депутат Александр Онищенко в эфире телеканала 112 Украина заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Нардеп также рассматривает вариант участия в парламентских выборах.



"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая – ред.) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней – две недели", – сказал Онищенко.



Кроме этого, депутат отметил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах, но не сообщил, с какой политической силой.



По словам Онищенко, он также намерен через суд добиться преследования экс-президента Петра Порошенко из-за коррупционных схем.





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