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В Украину прилетел не Хорошковский, а его жена

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Супруга бывшего главы СБУ и вице-премьер-министра времен президентства Януковича Елена Хорошковская прилетела в Украину, а не он сам.
Валерий Хорошковский
Валерий Хорошковский
прес-служба Сильної України

В Украину прилетела супруга бывшего главы Службы безопасности Украины и экс-вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского, а не он сам.
 
Об этом телеканалу 112 Украина сообщили в его пресс-службе, комментируя информацию в СМИ о возвращении бизнесмена в страну.
 
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский вернулся в страну. По информации журналистов, Хорошковский прилетел 21 мая в Киев частным рейсом.
 
Напомним, Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако.

Ранее сообщалось, что в Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Кроме того, беглый народный депутат Александр Онищенко, который проживает несколько лет заграницей, анонсировал свое возвращение в Украину.

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Теги: Хорошковский, чиновники, возвращение, Валерий Хорошковский
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Источник: korrespondent.net

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