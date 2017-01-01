В Украину прилетел не Хорошковский, а его жена

Супруга бывшего главы СБУ и вице-премьер-министра времен президентства Януковича Елена Хорошковская прилетела в Украину, а не он сам.



В Украину прилетела супруга бывшего главы Службы безопасности Украины и экс-вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского, а не он сам.



Об этом телеканалу 112 Украина сообщили в его пресс-службе, комментируя информацию в СМИ о возвращении бизнесмена в страну.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский вернулся в страну . По информации журналистов, Хорошковский прилетел 21 мая в Киев частным рейсом.

Напомним, Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако.

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