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Коломойский рассказал, как поздравил Зеленского

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Вернувшийся в Украину олигарх поздравил по телефону нового президента Владимира Зеленского.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

После возвращения в Украину бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Украинской правде рассказал, что не встречался с новым президентом Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах по SMS. 
 
На вопрос, встречался ли олигарх с Зеленским после возвращения из Израиля, Коломойский ответил: "Нет, а с какой стати?...Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться".
 
"Ну какой смысл (встречаться – ред.)? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил SMS", – рассказал бизнесмен. 
 
По словам Коломойского, он смотрел инаугурацию по телевизору и отметил, что ему понравилось выступление Зеленского. 
 
"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", – заявил олигарх.

Напомним, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая после почти двухлетнего отсутствия. Олигарх подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов. По словам Коломойского, он вернулся в страну по семейным обстоятельствам.

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Теги: Коломойский, инаугурация, Владимир Зеленский, Инаугурация президента Украины
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Источник: korrespondent.net

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