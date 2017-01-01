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Меркель, Макрон и Путин обсудили реализацию минских соглашений

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Телефонный разговор лидеров Германии, Франции и России состоялся на фоне смены власти в Украине.
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель
Getty Images
 
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник, 21 мая, телефонный разговор с российским лидером  Владимиром Путиным. Политики обсудили воплощение минских договоренностей на фоне смены власти в Украине, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
 
"Они (Меркель и Макрон – ред.) вновь озвучили свою критику относительно российских указов, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины", – отмечается в заявлении. 
 
Лидеры трех стран также коснулись темы реализации минских соглашений в связи со сменой руководства в Украине.
 
"Канцлер и президент Франции обсудили с российским президентом пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений в ситуации, когда в Киеве сменился президент", – говорится в заявлении
 
Кроме того, Меркель и Макрон в разговоре с Путиным затронули ситуацию в Совете Европы. Они указали на важность скорейшего урегулирования нерешенных вопросов, чтобы Россия могла оставаться в Совете.

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Теги: Украина, Путин, Меркель, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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