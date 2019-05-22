В Луганске застрелили сотрудника "минобороны ЛНР" - СМИ

Михаила Шепелева убили пятью выстрелами.

В предварительном утреннем отчете за позапрошлые календарные сутки пресс-центр Объединенных сил зафиксировал большие потери террористов в личном составе вследствие эффективной обороны Вооруженных сил Украины:

“На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки ОС, двадцатого мая один оккупант был уничтожен, еще шестеро ранены“.

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Между тем, украинский патриот и блогер с оккупированных территорий “Necro Mancer“ из “официальных“ сводок “МВД“ “ЛНР“ только сейчас узнал об очередном персонаже для своего каталога погибших террористов, воевавших на Донбассе, передает kriminal.tv.

“Еще 7.12.2014 в Луганске на квартале Ватутина был обнаружен труп Михаила Шепелева 1978 года рождения с пятью огнестрельными ранениями. При покойном было обнаружено “удостоверение“ “министерства обороны ЛНР“.

сепаратистские СМИ

Как сообщалось 14 мая, на Донбассе ликвидировали “ополченочку“ по кличке “Кошка“.