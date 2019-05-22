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В Луганске застрелили сотрудника "минобороны ЛНР" - СМИ

Комментариев: 4
Михаила Шепелева убили пятью выстрелами.
Сепаратистские СМИ сообщили о смерти сотрудника "министерства обороны ЛНР"
Сепаратистские СМИ сообщили о смерти сотрудника "министерства обороны ЛНР"
сепаратистские СМИ

В предварительном утреннем отчете за позапрошлые календарные сутки пресс-центр Объединенных сил зафиксировал большие потери террористов в личном составе вследствие эффективной обороны Вооруженных сил Украины:

“На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки ОС, двадцатого мая один оккупант был уничтожен, еще шестеро ранены“.

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Между тем, украинский патриот и блогер с оккупированных территорий “Necro Mancer“ из “официальных“ сводок “МВД“ “ЛНР“ только сейчас узнал об очередном персонаже для своего каталога погибших террористов, воевавших на Донбассе, передает kriminal.tv.

“Еще 7.12.2014 в Луганске на квартале Ватутина был обнаружен труп Михаила Шепелева 1978 года рождения с пятью огнестрельными ранениями. При покойном было обнаружено “удостоверение“ “министерства обороны ЛНР“. 

сепаратистские СМИ

Как сообщалось 14 мая, на Донбассе ликвидировали “ополченочку“ по кличке “Кошка“.

 

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Теги: Донбасс, война, "ЛНР"
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Комментариев (4)
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Kostos    22.05.2019, 09:25
Оценка:  -4
Kostos
Скормите его останки свиньям (с) Да, Боксироооогууус?
ira0959    22.05.2019, 09:18
Оценка:  -1
ira0959
Террористы - это ведь ВСУ?
Letohradek    22.05.2019, 09:15
Оценка:  -2
Letohradek
Минус один ссученный луган-дон, это всегда радует!
ira0959    22.05.2019, 09:18
Оценка:  -1
ira0959
О, пожиратель падали тут как тут.
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