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Украину продолжает штормить: синоптики озвучили прогноз на 22 мая

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По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается довольно напряженный в плане погоды день.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

22 мая во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде дождя с грозами. Между тем, температура воздуха в областях сохранится довольно высокой, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины уже традиционно ожидаются дожди с грозами. Столбик термометра поднимется до отметки +15…+20 градусов по Цельсию.

Практически идентичной является ситуация на востоке. На протяжении дня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется от +22 до +24 градусов.

Южным регионам тоже обещают дожди с грозами. На термометре от +19 до +23 градусов. В прибрежных районах ожидается шторм.

Прогноз погоды на 22 мая
Прогноз погоды на 22 мая
meteo.gov.ua

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На севере Украины также ожидаются осадки в виде дождя. Синоптики не исключают того, что на протяжении дня возникнуть грозы и шквалы. Воздух прогреется от +20 до +24 градусов.

В Центральной Украине ожидаются дожди с грозами. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +23 градуса по Цельсию.

В столице грозы и шквалы. На улице +20…+22.

Напомним, в Житомирской области хотят объявить ЧС из-за смерча. Гослесагентство просить ввести режим чрезвычайной ситуации в области.

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Теги: погода, град, грозы, шквалы, осадки, весна
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