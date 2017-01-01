Зеленский ищет реформаторов на Западе

Команда президента решила задействовать западных специалистов в реформации нескольких важных государственных сфер.

Администрация Президента планирует привлечь международные организации для разработки реформ в сфере таможни и налоговой. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан, передает 112 канал.

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Богдан отметил, что Зе-команда проанализировала опыт привлечения западных специалистов и сочла его довольно эффективным.

Мы сейчас рассматриваем опыт привлечения британских компаний, которые непосредственно принимают в управление таможню и гарантируют увеличение поступления таможенных платежей в два-три раза в ближайшее время, - отметил Богдан.

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Кроме того, чиновник уверен, что изменения надо начинать с ремонта дорог. Люди должны чувствовать, что в страна развивается. Не все реформы граждане могут почувствовать на себе, а хорошие дороги - это уже показатель развития.

Напомним, глава АП предложил референдум о диалоге с Россией. Андрей Богдан напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.