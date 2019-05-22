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Богдан о Гройсмане: "Никто плакать не будет, коллапса не случится"

Комментариев: 2
Глава АП заметил, что на Владимира Зеленского пытаются сбросить "как можно больше проблем".
Богдан прокомментировал отставку премьер-министра
Богдан прокомментировал отставку премьер-министра
УНИАН

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За премьером Владимиром Гройсманом плакать никто не будет, и коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире “112 Украина“.

“Не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не случится“, - подчеркнул он.

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“Возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра“, - заявил Богдан. По его мнению, у старых чиновников есть желание максимально сбросить возможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы.

“Однако хочу огорчить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки сделает такое представление, конца истории Украины не произойдет“, - сказал Богдан.

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Он отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти. Власть, тот или иной орган работает, пока не будет назначен новый состав, добавил чиновник.

Напомним, ранее Владимир Гройсман призвал Владимира Зеленского немедленно согласовать с лидерами фракций Рады кандидатуру нового премьера.

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Теги: АП, Зеленский, Гройсман, Богдан, отставка
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Комментариев (2)
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Fatimass    22.05.2019, 10:55
Оценка:  0
Fatimass
Зедебилы пять лет боролись с олигархом Порошенко, а юрыст Коломойского за полдня на посту главы администрации АП победил всех олигархов сразу.Зедебилы 73% где конкурс один 95 квартал Придурки правят!!!!
ВосставшийИзБана    22.05.2019, 10:47
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Что значит "сбросить"? Он сам в это впрягся. Его под конвоем туда никто не вел. Не нравится - пусть слагает с себя полномочия. Мы плакать за ним не будем.
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