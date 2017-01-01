В Николаевской области мужчина избил жену и развращал ее 12-летнюю дочь

Мужчина уже задержан.

В одном из населенных пунктов Очаковского района Николаевской области мужчина жестоко избил свою жену, а после этого осуществлял распутные действия по отношению к ее 12-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Николаевской области.

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Установлено, что 43-летний подозреваемый избил свою сожительницу, затем на ее глазах начал развращать 12-летнюю девочку.

На следующий день женщина обратилась в полиции. Эксперты сняли побои.

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По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 122 УК Украины “Умышленное средней тяжести телесное повреждение” и ч. 2 ст. 156 УК Украины “Развращение несовершеннолетних”, санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Напомним, в Кривом Роге педофил-рецидивист пытался изнасиловать маленькую девочку. Мужчина завел 8-летнюю девочку в подъезд и начал ее развращать.