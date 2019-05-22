На Волыни в ПЦУ перешли еще три прихода

В управлении епархии сообщили, какие общины обратились с просьбой о восстановлении единства с Православной церковью Украины.

В ПЦУ перешли еще три прихода zik.ua

К Православной церкви Украины на Волыни присоединились прихожане еще трех религиозных общин.

Об этом ИА ZIK сообщили в Волынской епархии ПЦУ.

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По информации канцлера епархии протоиерея Николая Козла, вышли из Московского патриархата и влились в ПЦУ прихода сел Антоновка и Широкое Гороховского и Четвертня Маневицкого районов.

Таким образом, после вручения Вселенским патриархом Томоса о признании автокефалии ПЦУ Волынская епархия увеличилась на 75 общин и 13 священников.

Как сообщалось, по состоянию на 15 мая в ПЦУ перешло 520 приходов. Опубликована интерактивная карта.