В горах Прикарпатья спасли дошкольника

5-летний турист приехал из харькова.

Ребенка на носилках транспортировали по склону горы Бребенескул depositphotos.com

Спасатели помогли ребенку, которому стало плохо в горах Верховинского района.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Ивано-Франковской области.

21 мая в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время пребывания группы туристов из Харькова (3 человека, из них 1 ребенок) в районе горы Бребенескул Верховинского района, стало плохо ребенку, 2014 г.р.

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Для проведения аварийно-спасательных работ отправились спасатели Яворницкого поисково-спасательного отделения специальной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Пострадавшего ребенка на носилках транспортировали по склону горы Бребенескул и передали спасателям Раховского поисково-спасательного отделения Управления ГСЧС в Закарпатской области.

Как сообщалось 17 мая, в Межигорье гвардеец спас жизнь ребенку.