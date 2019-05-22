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Обвиняемый в госизмене бизнесмен освобожден из-под стражи

Комментариев: 2
Суд изменил Тимофею Нагорному меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
В СБУ заявляли, что Нагорный планировал создать пророссийскую партию
В СБУ заявляли, что Нагорный планировал создать пророссийскую партию
ukrinform.ru

Бизнесмен Тимофей Нагорный, который был арестован по подозрению в госизмене, накануне был освобожден из-под стражи.

Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко в Facebook.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!", - написал Солодко.

Эту информацию также подтвердил председатель совета общественной организации Плич-о-плич Сергей Рахманов. 

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"Сегодня решением аппеляционного суда г. Киева, было отменено решение Печерского суда об аресте до 25 мая и изменена мера пресечения для Тимофея на домашний арест! Ветер перемен касается и судебной системы. Домашний арест, звучит лучше чем содержание под стражей!" - написал Рахманов.

Бывший омбудсмен, а ныне адвокат Нагорного Валерия Лутковская, также прокомментировала решение суда. Она отметила, что наконец справедливость и правосудие восторжествовали и ее подзащитный будет ночевать не в тюрьме.

Напомним, Нагорный был задержан прошлой осенью. СБУ утверждает, что он был завербован российскими спецслужбами.

 

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Теги: суд, арест, бизнесмен, домашний арест, госизмена
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Комментариев (2)
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Ruspidor    22.05.2019, 12:04
Оценка:  +1
Ruspidor
Так, так, педя рвал глотку, что апелляционные суды уже точно отреформированы... Интересненько....
Kostos    22.05.2019, 12:23
Оценка:  +1
Kostos
интересненько то, кто выходит, кто возвращается, кто головку поднимает, кто рот раскрывает... ладно, посмотрим через год-другой.
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