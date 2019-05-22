Ляшко назвал Зеленского узурпатором, а указ о роспуске Рады - неконституционным

Скандальный народный депутат инициировал сбор подписей против указа президента о досрочном роспуске Верховной Рады.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады. Нардеп обозвал Зеленского узурпатором и эмоционально прокомментировал, почему его указ является неконституционным. Об этом политик написал в своей Facebook.

Читай также: Рада и юрист Коломойского. Первые указы Зеленского

Ляшко сравнил действия Зеленского с действиями экс-президента Януковича в 2010 году, который после выборов изменил обманным путем Конституцию.

Также нардеп добавил, что команда президента практически запланировала “рейдерский захват власти в Украине”.

Это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины. Правоохранительные органы, парализованные рейтингом Зе, не выполняют свои конституционные обязанности и не противодействуют узурпатору, - написал Ляшко.

Читай также: Первым помощником Зеленского стал руководитель “Квартала-95“

1Кроме того, нардеп считает, что роспуск Рады - это авантюра не в интересах граждан. Изменить избирательную систему до парламентских выборов не выйдет. По итогу в парламенте снова будут “старые политические коррупционеры, которые уже “прикормили и прикупили“ себе мажоритарные округа”, считает лидер радикалов.

Напомним, Парубий заявил, что указ Зеленского о роспуске Рады будет обжалован в КСУ. Спикер ВР назвал решение Зеленского о роспуске парламента неконституционным.