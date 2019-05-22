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Пока Рада не планирует рассматривать отставки и назначения министров

Комментариев: 2
В повестку дня внесли только избирательное законодательство, но не кадровые вопросы.
Депутаты пока не собираются назначать министров
Депутаты пока не собираются назначать министров
УНИАН

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В среду на внеочередном пленарном заседании ВР планируется рассмотреть изменения в закон “О выборах народных депутатов Украины“. Об этом пишет Depo.ua.

Кроме того, рассмотрят производный от него проект о внесении изменений в закон “О публичных закупках“, отметили в пресс-службе парламента.

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Вчера из Администрации президента также звучали призывы в Верховную Раду рассмотреть вопрос отставок и назначений министров из президентской квоты. Возможно, эти вопросы будут внесены в повестку дня в ходе заседания.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что из-за отставки Владимира Гройсмана с поста премьера “никто плакать не будет“.

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Теги: Зеленский, отставки, Кабмин, Рада, законы, выборы, министры
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Комментариев (2)
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Николай510    22.05.2019, 11:34
Оценка:  +1
Николай510
Сегоднящняя "Рада" состоит из паразитов от"народа" - гнать из неё всех!
nfhvyt    22.05.2019, 11:23
Оценка:  +4
nfhvyt
Ну да, есть более важные для страны задачи, ещё не все улицы переименовали, не все фильмы запретили.
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