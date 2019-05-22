Пока Рада не планирует рассматривать отставки и назначения министров

В повестку дня внесли только избирательное законодательство, но не кадровые вопросы.

Депутаты пока не собираются назначать министров УНИАН

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В среду на внеочередном пленарном заседании ВР планируется рассмотреть изменения в закон “О выборах народных депутатов Украины“. Об этом пишет Depo.ua.

Кроме того, рассмотрят производный от него проект о внесении изменений в закон “О публичных закупках“, отметили в пресс-службе парламента.

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Вчера из Администрации президента также звучали призывы в Верховную Раду рассмотреть вопрос отставок и назначений министров из президентской квоты. Возможно, эти вопросы будут внесены в повестку дня в ходе заседания.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что из-за отставки Владимира Гройсмана с поста премьера “никто плакать не будет“.