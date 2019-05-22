Трамп отказал Зеленскому во встрече, - СМИ

Администрация американского президента отказала Зеленскому во встрече.

Американский президент Дональд Трамп отказался встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока тот не выполнит одно условие. Об этом рассказала Анна Гопко в эфире телеканала Прямый.

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По словам нардепа, мировые лидеры прямо говорят о том, что Зеленский должен доказать, что он самостоятельный игрок в политике, а не ставленник олигархов. Анна Гопко рассказала, что люди Зеленского просили после инаугурации организовать встречу с Трампом, но представители США дали ясно понять, что пока на встречу Зеленский может даже не рассчитывать.

Когда ты общаешься с иностранными партнерами, и спрашиваешь, как встреча с Зеленским проходила, то они все четко говорят: наши сигналы ему простые - докажите, что вы не связаны с Коломойским. И вот после инаугурации команда Зеленского некоторых наших партнеров просила о встрече с Трампом ... Но сигналы, которые он получил от американцев: покажите, что вы не человек олигарха, а вы действительно президент Украины и свои решения вы принимаете самостоятельно, - заявила Гопко.

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Напомним, Ляшко назвал Зеленского узурпатором, а указ о роспуске Рады - неконституционным. Скандальный народный депутат инициировал сбор подписей против указа президента о досрочном роспуске Верховной Рады.