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Трамп отказал Зеленскому во встрече, - СМИ

Комментариев: 18
Администрация американского президента отказала Зеленскому во встрече.
У Трампа поставили условие Зеленскому
У Трампа поставили условие Зеленскому
president.gov.ua

Американский президент Дональд Трамп отказался встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока тот не выполнит одно условие. Об этом рассказала Анна Гопко в эфире телеканала Прямый.

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По словам нардепа, мировые лидеры прямо говорят о том, что Зеленский должен доказать, что он самостоятельный игрок в политике, а не ставленник олигархов. Анна Гопко рассказала, что люди Зеленского просили после инаугурации организовать встречу с Трампом, но представители США дали ясно понять, что пока на встречу Зеленский может даже не рассчитывать.

Когда ты общаешься с иностранными партнерами, и спрашиваешь, как встреча с Зеленским проходила, то они все четко говорят: наши сигналы ему простые - докажите, что вы не связаны с Коломойским. И вот после инаугурации команда Зеленского некоторых наших партнеров просила о встрече с Трампом ... Но сигналы, которые он получил от американцев: покажите, что вы не человек олигарха, а вы действительно президент Украины и свои решения вы принимаете самостоятельно, - заявила Гопко.

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Напомним, Ляшко назвал Зеленского узурпатором, а указ о роспуске Рады - неконституционным. Скандальный народный депутат инициировал сбор подписей против указа президента о досрочном роспуске Верховной Рады.

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Теги: Трамп, Зеленский, олигархи, встреча, скандал
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Комментариев (18)
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PINKIPAU    22.05.2019, 12:40
Оценка:  +1
PINKIPAU
Хрен за мясо не считают.
ОлегП    22.05.2019, 12:24
Оценка:  +1
ОлегП
Два клоуна в Білому домі??? - це забагато навіть для США. Америка не може собі дозволити таку розкіш.
Коляка    22.05.2019, 12:21
Оценка:  +2
Коляка
А если за грошi?
Хамон_Шкиряк    22.05.2019, 12:15
Оценка:  +2
Хамон_Шкиряк
Не надо истерить! Трамп отказывает практически всем!
Замечатель    22.05.2019, 11:59
Оценка:  0
Замечатель
Если ты фактически поддержал папу-Байдена,являющегося соперником Трампу на выборах,готовсь к стуку в нос))Не надо было с министром энергетики Штатов взасос целоваться и договариваться о сжиженном газе-это бизнес сынка Байдена))Советников своих повыгоняй.
Michael2811    22.05.2019, 11:57
Оценка:  -2
Michael2811
Придётся Ему,и всем последующим президентам Украины ездить по всем странам с своей табуреткой!!!!
kapablankas    22.05.2019, 11:55
Оценка:  -3
kapablankas
Гопки працюють в госдепі ????

100 проц інфа
CC40    22.05.2019, 11:45
Оценка:  +3
CC40
Зе токсично для Трампа
Ruspidor    22.05.2019, 11:47
Оценка:  -8
Ruspidor
Представляю морды потрохоботов, когда Зе отправится с официальным визитом в США через пару месяцев... этого нимошет быть, только педя, только шоколод, только мальдивы!
kin78    22.05.2019, 11:58
Оценка:  +3
kin78
с таким ником, лучше ватников из РФ представляй, холодными одинокими ночами..
Ruspidor    22.05.2019, 11:43
Оценка:  -5
Ruspidor
И эту "информацию" гопстоп получила напрямую от Трампа, ны вы понимаете, в овальном кабинете...
Ruspidor    22.05.2019, 11:45
Оценка:  -7
Ruspidor
Ещё одна "непроходная", а как он должен доказать-то, кровью чтоли, гопко не уточнила отсасывая у Трампа?
Kostos    22.05.2019, 11:56
Оценка:  +2
Kostos
штаты точат отвёртку на беню, мфв и запад тоже, а зе назначает человека бени в дминистрацию. панимашь? дело не в цёцьке, которая озвучила эту весть.
Ruspidor    22.05.2019, 12:01
Оценка:  -2
Ruspidor
Тебе все приснилось, педяфан - ты это пойми, и увидишь, что вокруг тебя совсем другая реальность....
Kostos    22.05.2019, 12:08
Оценка:  +1
Kostos
ну давай ищё раз про реальность: в США чепушили про беню? - да. Лоер Трампа не приехал - да. Нащёт Привата и те и те заявляли - да. МВФ уехал - да. Напиши ещё раз, шо я порохобот И потом, действия, а не заявления ЗЕ покажут со временем куда оно всё идёт. Причем через время - год... два.
Хамон_Шкиряк    22.05.2019, 12:21
Оценка:  -1
Хамон_Шкиряк
А можно я ещё раз напишу здесь, что Вы мудак? Я не раскрою секрет Полишинеля?
Kostos    22.05.2019, 12:25
Оценка:  -1
Kostos
Пшок, я думал ты абиделся Пля походу... Но ты ещё не рассказал про правильные мовы
Хамон_Шкиряк    22.05.2019, 12:33
Оценка:  0
Хамон_Шкиряк
Как можно на Вас и Вам подобных обижаться?! Вы же мои пациенты, мой статистический массив!

Веду себя как доктор в психбольнице,
Ведущий терапию пациентов.
Не злится ж он на них?!

Больных своих с улыбкой наблюдаю,
Что в мысли буйной часто пребывают,
Что доктора - ОНИ, а я - их психбольной. )))
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