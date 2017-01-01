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Киевского хирурга будут судить за смерть пациентки после липосакции

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Операция была проведена в расположенной в Печерском районе частной клинике косметической хирургии.
Была проведена экспертиза
Была проведена экспертиза
depositphotos.com

В Киеве сообщено о подозрении врачу частной клиники, в которой после липосакции умерла пациентка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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"Киевской местной прокуратурой № 6 сообщено о подозрении хирургу частной клиники косметической хирургии, халатное отношение к профессии которого привело к смерти пациентки", - говорится в сообщении.

Смертельная операция была проведена в частной клинике косметической хирургии, расположенной в Печерском районе города Киева в феврале 2017 года.

"Получив заключение комиссионной экспертизы, которое подтвердило результаты первичного исследования, установлено, что между оперативным вмешательством, проведенным врачом-хирургом в частной клинике, и наступлением смерти 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и есть дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде", - заявили в прокуратуре.

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Учитывая указанные обстоятельства, хирургу инкриминируется ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).

После выполнения всех необходимых процессуальных действий, обвинительный акт в вышеуказанном уголовном производстве будет направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в июле 2017 в Мариуполе на приеме у стоматолога умер 2-летний ребенок.

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Теги: хирург, врач, смерть, пациентка, Киев
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