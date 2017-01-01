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Зеркаль обещает "четко объяснить" пропавший указ о ее назначении

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Пока дипломат заверила, что дело не в предложенной ей должности, но деталей не озвучила.
Зеркаль вечером обещает объясниться о своем назначении
Зеркаль вечером обещает объясниться о своем назначении
facebook.com/lana.zerkal

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Замглавы МИД Елена Зеркаль обещает четко объяснить исчезновение с сайта президента указа о ее назначении замглавы АП. Об этом она написала в Facebook. 

“Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы указа 309 порождают слухи и непонимание“, - написала она.

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“Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности“, - заверила Зеркаль.

Напомним, ранее сообщалось, что указ о назначении Зеркаль замглавы АП пропал с сайта президента. По слухам, она отказалась от этой должности.

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Теги: Зеркаль, АП, МИД, должность, Зеленский
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