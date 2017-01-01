Зеленский хочет отменить правила госзакупок для избирательного процесса

Документ касается изменения в закон "О публичных закупках" и касается поведения и подготовки к выборам.

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Президент Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект. Об этом говорится на сайте Рады, передает Корреспондент.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины “О публичных закупках“ по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании.

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В частности, предлагается определить, что действие этого Закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются ЦИК во время избирательного процесса.

Это касается изготовления, упаковки, доставки избирательных бюллетеней; услуг по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию и материальные ценности, связанные с выборами.

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Также предлагается упростить опубликование материалов об организации подготовки и проведения выборов, телеграфной связи и телекоммуникационных услуг во время подготовки и самых выборов.

Действие закона о госзакупках также предлагают не распространять на предоставление эфирного времени для размещения материалов в СМИ; на товары и услуги, необходимые для выполнения ОИК полномочий, товары и услуги для подготовки и проведения внеочередных выборов, обслуживание и модификацию Единой информационно-аналитической системы “Выборы“.

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Рассмотрение жалоб, касающихся закупок избирательными комиссиями товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, не будет останавливать проведения процедуры закупок, начало электронного аукциона и ход любых сроков, определенных законов.

Напомним, парламент планирует сегодня рассмотреть два закона - об избирательном процессе и госзакупках.