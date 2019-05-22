Сегодня Гройсман подаст заявление об отставке в ВР

Премьер-министр Гройсман сообщил, что заявление об отставке сегодня направит в Верховную Раду.

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман сегодня направит в парламент заявление об отставке. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании Кабмина, передает РБК-Украина с места событий.

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Гройсман в начале заседания напомним, что его решение уйти в отставку взвешенное и твердое. Уже сегодня заявление об отставке Владимир Гройсман направит в Верховную Раду.

Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную Раду Украины, - отметил премьер-министр.

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Гройсман акцентировал, что за время его работы на посту главы Кабмина макроэкономика Украины поднялась. Правительство под его руководством смогло изменить тренд в стране с разрушения на рост. Между тем, заявил Гройсман, трех лет было недостаточно для того, чтоб решить все проблемы в стране.

На сегодня мы имеем макроэкономическую стабильность. Экономика растет, - заверил Гройсман.

Напомним, Гройсман призвал Зеленского срочно найти нового премьера. Премьер Владимир Гройсман считает, что кандидатуру нового премьер-министра президент может обсудить сегодня утром на встрече с лидерами фракций.