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Сегодня Гройсман подаст заявление об отставке в ВР

Комментариев: 2
Премьер-министр Гройсман сообщил, что заявление об отставке сегодня направит в Верховную Раду.
Гройсман уходит в отставку
Гройсман уходит в отставку
kmu.gov.ua

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман сегодня направит в парламент заявление об отставке. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании Кабмина, передает РБК-Украина с места событий.

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Гройсман в начале заседания напомним, что его решение уйти в отставку взвешенное и твердое. Уже сегодня заявление об отставке Владимир Гройсман направит в Верховную Раду.

Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную Раду Украины, - отметил премьер-министр.

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Гройсман акцентировал, что за время его работы на посту главы Кабмина макроэкономика Украины поднялась. Правительство под его руководством смогло изменить тренд в стране с разрушения на рост. Между тем, заявил Гройсман, трех лет было недостаточно для того, чтоб решить все проблемы в стране.

На сегодня мы имеем макроэкономическую стабильность. Экономика растет, - заверил Гройсман.

Напомним, Гройсман призвал Зеленского срочно найти нового премьера. Премьер Владимир Гройсман считает, что кандидатуру нового премьер-министра президент может обсудить сегодня утром на встрече с лидерами фракций.

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Теги: Гройсман, отставка, Кабмин, заявление, ВР
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Комментариев (2)
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Drokus    22.05.2019, 12:36
Оценка:  -1
Drokus
Вернётся поднимать экономику на винницкий рынок?
Коляка    22.05.2019, 12:20
Оценка:  0
Коляка
Тільки не треба плакати
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