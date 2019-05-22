На аудит "Укроборонпрома" потратят 32 млн гривен

Кабмин выделил необходимую сумму.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, передает УП.

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"Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 миллиона гривен для "Укроборонпрома" для того, чтобы "Укроборонпром" начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", - сказал премьер.

Кроме того, по его словам, в среду, 22 мая, в парламент будет внесен проект закона относительно прозрачной работы Концерна во всех вопросах, касающихся военной тематики и закупок в этой сфере.

Как сообщалось,17 апреля Порошенко объявил о начале аудита Укроборонпрома.