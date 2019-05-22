К кортежу Зеленского добавили автобус с полицией

Сегодня президент приехал на работу в кортеже из шести транспортных средств.

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Сегодня, 22 мая, кортеж президента Владимира Зеленского, в котором новоизбранный глава государства ехал в Администрацию президента, увеличился с пяти до шести автомобилей. Об этом сообщает "Прямой".

Несмотря на слухи о том, что Зеленский будет ездить на велосипеде, как и его прототип из кинофильма "Слуга народа" Василий Голобородько, этого не произошло.

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Сегодня Владимир Зеленский в администрацию президента уже второй раз поехал в сопровождении кортежа. Вчера в кортеже было 5 автомобилей, в среду - уже шесть.

Замыкал колонну из мерседесов и фольцвагенов с тонированными окнами автобус с надписью "Полиция".

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В этом автобусе также были тонированные окна, но открытая форточка дала журналистам увидеть, что он заполнен правоохранителями.

Напомним, вчера Владимир Зеленский приехал в Администрацию президента на Мерседесе в кортеже из пяти авто.