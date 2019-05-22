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К кортежу Зеленского добавили автобус с полицией

Комментариев: 1
Сегодня президент приехал на работу в кортеже из шести транспортных средств.
Зеленского сопровождал автобус с полицией
Зеленского сопровождал автобус с полицией
EPA/UPG

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Сегодня, 22 мая, кортеж президента Владимира Зеленского, в котором новоизбранный глава государства ехал в Администрацию президента, увеличился с пяти до шести автомобилей. Об этом сообщает "Прямой".

Несмотря на слухи о том, что Зеленский будет ездить на велосипеде, как и его прототип из кинофильма "Слуга народа" Василий Голобородько, этого не произошло.

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Сегодня Владимир Зеленский в администрацию президента уже второй раз поехал в сопровождении кортежа. Вчера в кортеже было 5 автомобилей, в среду - уже шесть.

Замыкал колонну из мерседесов и фольцвагенов с тонированными окнами автобус с надписью "Полиция".

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В этом автобусе также были тонированные окна, но открытая форточка дала журналистам увидеть, что он заполнен правоохранителями. 

Напомним, вчера Владимир Зеленский приехал в Администрацию президента на Мерседесе в кортеже из пяти авто.

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Теги: кортеж, авто, полиция, Зеленский, президент
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Комментариев (1)
Коляка    22.05.2019, 12:35
Оценка:  0
Коляка
Есть чего бояться, потому что Порох и упыри из БП будут мстить!!!1
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