К кортежу Зеленского добавили автобус с полицией
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Сегодня, 22 мая, кортеж президента Владимира Зеленского, в котором новоизбранный глава государства ехал в Администрацию президента, увеличился с пяти до шести автомобилей. Об этом сообщает "Прямой".
Несмотря на слухи о том, что Зеленский будет ездить на велосипеде, как и его прототип из кинофильма "Слуга народа" Василий Голобородько, этого не произошло.
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Сегодня Владимир Зеленский в администрацию президента уже второй раз поехал в сопровождении кортежа. Вчера в кортеже было 5 автомобилей, в среду - уже шесть.
Замыкал колонну из мерседесов и фольцвагенов с тонированными окнами автобус с надписью "Полиция".
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В этом автобусе также были тонированные окна, но открытая форточка дала журналистам увидеть, что он заполнен правоохранителями.
Напомним, вчера Владимир Зеленский приехал в Администрацию президента на Мерседесе в кортеже из пяти авто.