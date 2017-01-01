Зеленский опубликовал видео подготовки к инаугурации

По дороге к Раде Зеленский приветствовал всех людей.

Команда Президента Украины Владимира Зеленского поделилась в видео с подготовкой к инаугурации.

Ролик опубликовали на официальной странице ЗЕ-команды в Facebook.

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“20 мая - день, который войдет в историю. Делимся с вами эмоциями дня инаугурации“, - говорится в подписи к видео.

На видео видно, как Зеленский покидает дом, делает селфи с женой.

Кроме того, гарант ответил на вопрос журналиста о том, знает ли Зеленский, как стать президентом и остаться человеком. Глава государства сказал: “Да, ...пока все идет правильно“.

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По пути к Верховной Раде Зеленский со всеми здоровался, принимал поздравления от людей, жал им руки.

Показан и момент, когда Владимир Зеленский впервые зашел в свой кабинет в Администрации Президента. Гаранту не понравилось кресло, он отметил, что оно неудобное для сидения.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины. Парламентские выборы состоятся 21 июня.