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У Зеленского рассказали, когда назначат новое правительство

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Новое правительство представят после парламентских выборов.
Новый Кабмин представят после выборов
Новый Кабмин представят после выборов
depositphotos.com

Новый Кабинет Министров в Украине будет сформирован после парламентских выборов, когда будет создана новая коалиция. Об этом заявил представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус, передает Depo.ua.

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Герус отметил, что другого выхода у президента нет. Только после создания парламентской коалиции можно говорить об обновлении Кабинета Министров.

По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда будет парламент и новая коалиция. Так говорит законодательство, другого пути нет. Я не думаю, что вдруг сложится ситуация, когда вместо одного правительства будет другое, - отметил Герус.

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Представитель президента Зеленского также напомним, что кандидатуру премьер-министра также назначает парламентская коалиция.

Напомним, сегодня Гройсман подаст заявление об отставке в ВР. Премьер-министр Гройсман сообщил, что заявление об отставке сегодня направит в Верховную Раду.

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Теги: Кабмин, Герус, правительство, Гройсман, Зеленский
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