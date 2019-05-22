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Верховная Рада собралась на экстренное заседание: онлайн-трансляция

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В повестке дня стоят два вопроса, которые связаны с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках.
Рада собралась на заседание
Рада собралась на заседание
informator.ua

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, собралась на внеочередное заседание. Заседание началось в 12:00.

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Известно, что в повестке стоит дня два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины“ и о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках“.

Председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич назначен докладчиком по первому пункту повестки дня, которая касается изменений в избирательное законодательство.

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Вторым докладчиком относительно публичных закупок стал председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва.

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Теги: Рада, Верховная Рада, заседание, выборы парламент, выборы в Верховную Раду, розпуск ради, Парламентские выборы 2019, заседание Верховной Рады
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Комментариев (1)
Carelessangel    22.05.2019, 13:39
Оценка:  +2
Carelessangel
конченая шмара дырка геращенко
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