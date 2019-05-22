Верховная Рада собралась на экстренное заседание: онлайн-трансляция

В повестке дня стоят два вопроса, которые связаны с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках.

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, собралась на внеочередное заседание. Заседание началось в 12:00.

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Известно, что в повестке стоит дня два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины“ и о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках“.

Председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич назначен докладчиком по первому пункту повестки дня, которая касается изменений в избирательное законодательство.

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Вторым докладчиком относительно публичных закупок стал председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва.