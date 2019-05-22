Четверо старшеклассников изнасиловали 12-летнего мальчика
Полиция расследует дело об изнасиловании 12-летнего мальчика четырьмя старшеклассниками.
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
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Мама жертвы изнасилования подала заявление в полицию и указала, что совершили преступление четыре подростка из той же школы, где учится сын. Область, где случилось ЧП, в интересах ребенка не разглашается.
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“Вы только вдумайтесь! Как этот мальчик каждый день ходил в школу, где видел ежедневно тех, кто неоднократно над ним издевался... Нужно задуматься, сколько еще таких детей просто молчат, потому что им стыдно об этом рассказывать“, - написал Аброськин.
Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Очаковского района Николаевской области мужчина жестоко избил свою жену, а после этого осуществлял распутные действия по отношению к ее 12-летней дочери.