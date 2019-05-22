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Четверо старшеклассников изнасиловали 12-летнего мальчика

Комментариев: 13
Область, где случилось ЧП, в интересах ребенка не разглашается.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Полиция расследует дело об изнасиловании 12-летнего мальчика четырьмя старшеклассниками.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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Мама жертвы изнасилования подала заявление в полицию и указала, что совершили преступление четыре подростка из той же школы, где учится сын. Область, где случилось ЧП, в интересах ребенка не разглашается.

Известно, что в компании подростков, которые совершили преступление, подстрекателем был 15-летний ранее осужденный старшеклассник.
 
Заявление было подано 21 мая, однако преступление совершили намного раньше.

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“Вы только вдумайтесь! Как этот мальчик каждый день ходил в школу, где видел ежедневно тех, кто неоднократно над ним издевался... Нужно задуматься, сколько еще таких детей просто молчат, потому что им стыдно об этом рассказывать“, - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Очаковского района Николаевской области мужчина жестоко избил свою жену, а после этого осуществлял распутные действия по отношению к ее 12-летней дочери. 

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Теги: педофилия, педофилы, педофил, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, изнасилования
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Комментариев (13)
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Замечатель    22.05.2019, 13:52
Оценка:  +3
Замечатель
Посадить на взрослую зону.Там им покажут небо в алмазах.
Boxerogos    22.05.2019, 13:29
Оценка:  +2
Boxerogos
Западленщина 100%!Там подобное уже пять лет никого не удивляет.Близость"цивилизова нной"Европы тому способствует...
Орест_Пiхва    22.05.2019, 13:31
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
К бабки неходи.
Колишній-східняк    22.05.2019, 13:37
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Вам, мyдакам, только в органах работать...
Орест_Пiхва    22.05.2019, 13:46
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Что Чудак в рекрутенговой компании пашешь?
cat1954    22.05.2019, 13:33
Оценка:  +2
cat1954
По своему опыту знаешь? Видать у тебя хорошо развальцовано. Зато в туалет легко ходится..
farfalle    22.05.2019, 13:21
Оценка:  +4
farfalle
Woodbrother, ты не переживай, все у тебя наладится
ira0959    22.05.2019, 13:20
Оценка:  +2
ira0959
ужас какой-то...
ira0959    22.05.2019, 13:20
Оценка:  +1
ira0959
и что за страна такая??? ах да, вы же европейцы...
LERMI_    22.05.2019, 13:45
Оценка:  -1
LERMI_
У нас хоть президент не педофіл, як на росососії!
Орест_Пiхва    22.05.2019, 13:47
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Шо, был контакт?
nfhvyt    22.05.2019, 13:19
Оценка:  +1
nfhvyt
европа - однозначно, и область, по ходу львовская.
Орест_Пiхва    22.05.2019, 13:31
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
+100%
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