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Под Полтавой горит городская свалка

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Возгорание возникло в селе Макуховка.
Ликвидация пожара продолжается
Ликвидация пожара продолжается
pl.dsns.gov.ua

Под Полтавой спасатели ликвидируют пожар на городской свалке твердых бытовых отходов.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области.

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Информация о пожаре, возникшем на территории Полтавской городской свалки в селе Макуховка Полтавского района, поступила в Службу спасения “101“ сегодня в 02:40. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 500 кв. м.

Пожар был локализован в 06:50. В настоящее время тушение продолжается. К ликвидации привлечен личный состав 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось 21 мая, в Николаевской области три дня тушили мусорную свалку.

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Теги: пожар, свалка, Полтавская область
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