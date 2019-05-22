Глава АП заявил, что олигархи больше не управляют страной

Глава АП указал, что те, кто будет вредить украинскому народу, понесут наказание.

Богдан указал, что олигархи больше не управляют страной facebook.com/people/Андрей Богдан

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что после выборов Президента Украины олигархи перестали управлять страной.

Об этом глава АП рассказал в эфире телеканала “112 Украина“.

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Богдан отметил, что через Администрацию президента теперь точно олигархи не смогу повлиять на жизнь общества.

“Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли... И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами“, - говорит Богдан.

Кроме того, глава АП указал, что те, кто будет вредить украинскому народу, понесут наказание.

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Напомним, во вторник, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Также сообщалось, что глава АП предложил референдум о диалоге с Россией. Он считает, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины.