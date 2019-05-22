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Глава АП заявил, что олигархи больше не управляют страной

Комментариев: 9
Глава АП указал, что те, кто будет вредить украинскому народу, понесут наказание.
Богдан указал, что олигархи больше не управляют страной
Богдан указал, что олигархи больше не управляют страной
facebook.com/people/Андрей Богдан

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что после выборов Президента Украины олигархи перестали управлять страной.

Об этом глава АП рассказал в эфире телеканала “112 Украина“.

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Богдан отметил, что через Администрацию президента теперь точно олигархи не смогу повлиять на жизнь общества.

“Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли... И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами“, - говорит Богдан.

Кроме того, глава АП указал, что те, кто будет вредить украинскому народу, понесут наказание. 

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Напомним, во вторник, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Также сообщалось, что глава АП предложил референдум о диалоге с Россией. Он считает, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины. 

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Теги: Богдан, олигархи, администрация, Администрация Президента, АП, Зеленский, президент
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Комментариев (9)
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Колишній-східняк    22.05.2019, 13:40
Оценка:  -3
Колишній-східняк
А смеяться в каком месте?
farfalle    22.05.2019, 13:21
Оценка:  0
farfalle
От страна-цирк)))
lusyika    22.05.2019, 13:19
Оценка:  +1
lusyika
Точно уже олигархи не управляют страной....
Це новий квартал 95??? Ліга сміху?? Чи розсмішикоміка???
Хитрый-Лис    22.05.2019, 13:16
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
А как же энергосистемы Украины которые принадлежат Ахметову? Шо будем отбирать?
nfhvyt    22.05.2019, 13:44
Оценка:  +2
nfhvyt
С офшоров порошенка не плохо бы начать.
Коляка    22.05.2019, 13:08
Оценка:  +2
Коляка
А Шо, Коломойша просто так взвиратвся?
PINKIPAU    22.05.2019, 12:59
Оценка:  +2
PINKIPAU
Ну да, вот только кто то дергает марионеткой, за ручки и ножки))))).
ira0959    22.05.2019, 12:57
Оценка:  +1
ira0959
И все сразу и поверили.
Духовный_скреп    22.05.2019, 13:05
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Тебе какое дело до Украины?Существуй в южном федеральном огруге,какого хера рыло своё в какашнике суешь в наши дела,старая кошёлка?
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