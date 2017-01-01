Под Одессой собаки депутата чуть не загрызли школьника

Два агрессивных алабая напали на ученика третьего класса по дороге со школы.

В Лиманском районе Одесской области два агрессивных алабая напали на ученика третьего класса. Ребенок в то время как раз возвращался со школы домой, передает местный информресурс.

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Собаки причинили ребенку жуткие увечья. Мальчик в тяжелом состоянии, 23 шва на голове, разорванная спина, руки, бедра, левая сторона лица. Психологическое состояние ребенка можете себе представить.

Известно, что алабаи принадлежат местному депутату Наталье Кононенко. Она полностью признает свою вину и обещает сделать все возможное, чтоб мальчик быстрее поправился.

Случился человеческий фактор, от которого никто не застрахован. Я несу полностью свою вину и ответственность, материально и морально. Ванечка (пострадавший ребенок, - ред.) для меня тоже дорогой и близкий ребенок. Спасибо за понимание, я делаю все, что в моих силах, - написала в соцсети владелица собак.

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Напомним, под Херсоном стая бродячих собак растерзала девушку. Ноги 17-летней девушки были растерзаны в клочья.