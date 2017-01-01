ГБР открыло дело против Сытника из-за его элитного отдыха

Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Артема Сытника из-за незадекларированного отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области

Об этом сегодня сообщили "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается. что производство открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды от людей, которые оплатили его отдых.

Отметим, по состоянию на 08.45 на сайтах ГБР и НАБУ нет информации об открытии уголовного производства в отношении Артема Сытника.