Кому доверяют украинцы: В интернет "слили" данные закрытого социсследования

В сети появились данные закрытого социального исследования о доверии украинцев к политикам – в первую пятерку вошли Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук, Игорь Смешко и Вадим Рабинович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

“Рассказываю то, что недавно узнал из попавшего ко мне от авторитетных источников закрытого социсследования о доверии украинцев к политикам. Первая пятерка рейтинга выглядит так: Зеленский (65%), Гриценко (34%), Вакарчук (31%), Смешко (29%), Рабинович (27%)“, – сообщил он.

Эксперт отметил, что в ТОП-5 вошли новые лица, такие как Зеленский, Вакарчук, или “хорошо забытый“ Смешко, – и это вполне предсказуемо.

“А вот Гриценко и Рабинович – уже довольно опытные политики. И их нахождение в пятерке рейтинга объясняется грамотным позиционированием обоих. В частности, Рабинович еще осенью 2018 года совершил дальновидный ход, когда, обладая внушительным президентским рейтингом, снял свою кандидатуру ради объединения “Оппоблока“ с “За життя“. В результате чего, несмотря на четвертое место кандидата от объединенной партии – Бойко – на президентских выборах, рейтинг самой политсилы – “Оппозиционной платформы – За життя“ – на сегодня, перед парламентскими выборами, – второй (см. данные нескольких соцопросов). Очевидно, что потенциал партии Рабиновича перед предстоящими выборами очень велик“, – подчеркнул Спиридонов.

Он отметил, что Анатолий Гриценко тоже нарастил рейтинг с помощью объединения с другими политиками.

“С Гриценко ситуация также интересная. Ему удалось нарастить рейтинг доверия из-за объединения с другими политиками его электорального поля, в частности, Садовым, Чумаком и т. д... Правда, из-за позднего принятия решения об объединении (февраль-март), на выборах этот план не сработал. Но сейчас начинает давать плоды, также обеспечивая “Гражданской позиции“ Гриценко прохождение в Раду – правда, на уровне 5-процентного барьера“, – пояснил эксперт.

Николай Спиридонов также уточнил, что новая партия Святослава Вакарчука “Голос“ не повлияет на позиции политсил Смешко и Рабиновича.

“Интересно будет посмотреть, как после объявления Вакарчука о походе на выборы с партией “Голос“ изменятся его рейтинги, и как это повлияет на позиции других политсил? Вероятнее всего, лидеру ОЭ удастся “откусить“ по куску электората и у Зеленского, и у Гриценко. В то же время совершенно ясно, что Смешко и Рабиновичу тут опасаться нечего – их избиратели с Вакарчуком не пересекаются“, – констатировал эксперт.