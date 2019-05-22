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Кому доверяют украинцы: В интернет "слили" данные закрытого социсследования

Комментариев: 7
Кому доверяют украинцы: В интернет "слили" данные закрытого социсследования

В сети появились данные закрытого социального исследования о доверии украинцев к политикам – в первую пятерку вошли Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук, Игорь Смешко и Вадим Рабинович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

“Рассказываю то, что недавно узнал из попавшего ко мне от авторитетных источников закрытого социсследования о доверии украинцев к политикам. Первая пятерка рейтинга выглядит так: Зеленский (65%), Гриценко (34%), Вакарчук (31%), Смешко (29%), Рабинович (27%)“, – сообщил он.

Эксперт отметил, что в ТОП-5 вошли новые лица, такие как Зеленский, Вакарчук, или “хорошо забытый“ Смешко, – и это вполне предсказуемо.

“А вот Гриценко и Рабинович – уже довольно опытные политики. И их нахождение в пятерке рейтинга объясняется грамотным позиционированием обоих. В частности, Рабинович еще осенью 2018 года совершил дальновидный ход, когда, обладая внушительным президентским рейтингом, снял свою кандидатуру ради объединения “Оппоблока“ с “За життя“. В результате чего, несмотря на четвертое место кандидата от объединенной партии – Бойко – на президентских выборах, рейтинг самой политсилы – “Оппозиционной платформы – За життя“ – на сегодня, перед парламентскими выборами, – второй (см. данные нескольких соцопросов). Очевидно, что потенциал партии Рабиновича перед предстоящими выборами очень велик“, – подчеркнул Спиридонов.

Он отметил, что Анатолий Гриценко тоже нарастил рейтинг с помощью объединения с другими политиками.

“С Гриценко ситуация также интересная. Ему удалось нарастить рейтинг доверия из-за объединения с другими политиками его электорального поля, в частности, Садовым, Чумаком и т. д... Правда, из-за позднего принятия решения об объединении (февраль-март), на выборах этот план не сработал. Но сейчас начинает давать плоды, также обеспечивая “Гражданской позиции“ Гриценко прохождение в Раду – правда, на уровне 5-процентного барьера“, – пояснил эксперт.

Николай Спиридонов также уточнил, что новая партия Святослава Вакарчука “Голос“ не повлияет на позиции политсил Смешко и Рабиновича.

“Интересно будет посмотреть, как после объявления Вакарчука о походе на выборы с партией “Голос“ изменятся его рейтинги, и как это повлияет на позиции других политсил? Вероятнее всего, лидеру ОЭ удастся “откусить“ по куску электората и у Зеленского, и у Гриценко. В то же время совершенно ясно, что Смешко и Рабиновичу тут опасаться нечего – их избиратели с Вакарчуком не пересекаются“, – констатировал эксперт.

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Комментариев (7)
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LERMI_    22.05.2019, 13:56
Оценка:  -3
LERMI_
Рабинович - полюбляє руський мір, йому не люди вірять а зрадники!
Тисс    22.05.2019, 14:02
Оценка:  0
Тисс
Нет, зрадники то елехторат Вальцмана!
nfhvyt    22.05.2019, 14:08
Оценка:  0
nfhvyt
А ты сам из какого мира, наверное из "в мире животных" ))))))
нафнаф    22.05.2019, 13:48
Оценка:  0
нафнаф
Ссанина в уши лохторату
Людмил_А    22.05.2019, 13:47
Оценка:  +1
Людмил_А
бред...
nfhvyt    22.05.2019, 13:41
Оценка:  -1
nfhvyt
Это новая фишка -закрытое соц.исследование? Открытое не взлетает уже? Ах да, это ж для формирования общественного мнения с целью впихнуть невпихуемое в будущий парламент, т.е. кВакарчука.
Колишній-східняк    22.05.2019, 13:39
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Евреи начинают и заканчивают...
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