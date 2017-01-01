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Под Радой проходит митинг: Националисты требуют принять новый закон о выборах

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На митинг пришли около сотни активистов.
Под Радой проходит митинг националистов
Под Радой проходит митинг националистов
Скриншот из видео

Под Верховной Радой собрались националисты с тербованием принять закон о выборах по открытым партийным спискам.

Об этом сообщает УНИАН.

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Собралось около сотни представителей партий ВО “Свобода“ и “Нацкорпус“. Активисты требуют от депутатов проголосовать за закон о выборах по открытым партийным спискам.

 

На митинге присутствует около 30 правоохранителей, которые следят за порядком. Известно, что сейчас ситуация спокойная. 

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Напомним, в среду, 22 мая, Верховная Рада собралась на экстренное заседание. Известно, что в повестке стоит дня два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины“ и о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках“.

Сообщалось, что президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок. Глава государства Владимир Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3% на выборах ВР.  

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Теги: Зеленский, митинг, националисты, депутаты, закон, ВР
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