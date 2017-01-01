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Во Львовской области арестовали троих наркодилеров

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Мужчины торговали психотропами на протяжении четырех месяцев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Во Львовской области арестованы трое мужчин, которые занимались незаконным сбытом психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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По предварительной информации, преступники занимались незаконной торговлей наркотическими веществами на протяжении четырех месяцев с января по апрель 2019 года. Преимущественно дилеры торговали бупренорфином и амфетамином. В результате обысков были найдены наркотические вещества, а также оружие и боеприпасы.

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На данный момент трое фигурантов этого дела находятся под стражей. Продолжается досудебное расследование. Если суду удастся доказать вину подозреваемых, то им грозит тюремное наказание сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, под Киевом ликвидировали нарколабораторию. Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин.

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Теги: наркотики, прокуратура, стража, суд, амфетамин
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