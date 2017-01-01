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Кабмин утвердил порядок начисления льгот и субсидий

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Опубликованы соответствующие документы.
Минфин будет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга госвыплат
Минфин будет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга госвыплат
depositphotos.com

Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

Текст проекта постановления опубликован РБК-Украина.

На заседании без обсуждения были приняты несколько постановлений Кабмина, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Решения приняты“, - сказал премьер.

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Согласно постановлению, Министерство финансов будет получать информацию, необходимую для верификации и мониторинга государственных выплат, которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, в том числе персональные данные.

Эту информацию будут обязаны подавать органы, которые осуществляют государственные выплаты, а также центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, банки, фонды общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, учреждения, организации и предприятия, входящие в сферу управления государственных органов, которые являются владельцами, распорядителями и/или администраторами автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных информации о реципиентах.

Как сообщалось 17 мая, пенсионный фонд сократит число отделений по Украине с 600 до 55.

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Теги: Кабмин, льготы, субсидии
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