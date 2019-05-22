"Это не запах реванша, это запах горящих шин" - Парубий
Спикер считает, что происходящее в стране может закончиться новой революцией.
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Спикер Андрей Парубий намекнул, что действия новой власти приведут не к реваншу пророссийских сил, а к новому Майдану. Так он прокомментировал происходящее в стране в Twitter.
“Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь!“ - подчеркнул Парубий. “Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!“, - уверен спикер парламента.
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Ви думаєте, що це в повітрі запах реваншу, - принюхайтеся! Це запах палаючих шин! Реванш не пройде!— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 мая 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада не захотела вносить в повестку дня законопроекты Владимира Зеленского.
Это с нами, это на века!
Мы с собой бороться на устанем -
Вдаль простёрта Байдена рука!
Бьет набат, бьёт набат Интернационала
Пламя от кострищ в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!..
Ну а мені – та й чари твої.
Якби тобі – мої слова,
Якби мені – тебе і навпаки.
Приспів:
А за вікном майже весна,
Знає слова майже не сказані вона
І у моїх жилах присутня.
А за вікном майже весна,
І, Боже мій, як несподівано вона
Змінює все моє майбутнє,
Моє майбутнє і моє жит
Не у меня одного создаётся впечатление, что когда человек говорит на мове, то он медленно сходит с ума?