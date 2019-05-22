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"Это не запах реванша, это запах горящих шин" - Парубий

Комментариев: 22
Спикер считает, что происходящее в стране может закончиться новой революцией.
Парубий намекает на новый Майдан с горящими шинами
Парубий намекает на новый Майдан с горящими шинами
Facebook Андрея Парубия

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Спикер Андрей Парубий намекнул, что действия новой власти приведут не к реваншу пророссийских сил, а к новому Майдану. Так он прокомментировал происходящее в стране в Twitter.

“Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь!“ - подчеркнул Парубий. “Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!“, - уверен спикер парламента.

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Напомним, ранее сообщалось, что Рада не захотела вносить в повестку дня законопроекты Владимира Зеленского.

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Теги: Парубий, Рада, спикер, Зеленский, Майдан, реванш
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Комментариев (22)
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DARTOV    22.05.2019, 15:49
Оценка:  0
DARTOV
В этот раз народ поднимется не за печеньки, а чтобы вас всех воров продажных снести и вы увидите гнев народный, настоящий. А то шутите тут.
DARTOV    22.05.2019, 15:48
Оценка:  0
DARTOV
Это конец тебе и нары прежде всего за снайперов, за погибших на майдане и за твой
Media-sapiens    22.05.2019, 15:30
Оценка:  +2
Media-sapiens
это подгорает у логопедов и радикальных воинствующих меньшинств...
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:28
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Вот горят покрышки на Майдане -
Это с нами, это на века!
Мы с собой бороться на устанем -
Вдаль простёрта Байдена рука!

Бьет набат, бьёт набат Интернационала
Пламя от кострищ в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!..
нафнаф    22.05.2019, 15:26
Оценка:  0
нафнаф
Дол6ае6ов скакающих на Майдане уже столько не найдется
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:28
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Вопрос оплаты.
Ruspidor    22.05.2019, 15:21
Оценка:  0
Ruspidor
Именно так, и выносить будут тебя, ублюдок!
Коляка    22.05.2019, 15:21
Оценка:  -3
Коляка
Я же говорил к чему всё идёт!
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:32
Оценка:  +2
Хамон_и_Пармезан
Ничего страшного! Государство большое, территорий всем соседям хватит!
Tratarog    22.05.2019, 15:20
Оценка:  0
Tratarog
Какие шины? 73 % народа за Зелю... Ваших проплаченных порохоботищ народ просто убьет на майдане и все, если те выйдут по вашей указке. И будет вам, ворюгам, еще та революция.
Коляка    22.05.2019, 15:21
Оценка:  +1
Коляка
Это оно понятно, но ты не забывай про 20000 вооружённых упоротых нациков.
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:29
Оценка:  +2
Хамон_и_Пармезан
А майданутых что, было большинство? Нет.
PINKIPAU    22.05.2019, 15:12
Оценка:  -6
PINKIPAU
Чувствую, будем опять пророссийских бандитов из Украины выгонять в Москву и Ростов.
PINKIPAU    22.05.2019, 15:16
Оценка:  -6
PINKIPAU
Якби тобі – мої думки,
Ну а мені – та й чари твої.
Якби тобі – мої слова,
Якби мені – тебе і навпаки.

Приспів:
А за вікном майже весна,
Знає слова майже не сказані вона
І у моїх жилах присутня.
А за вікном майже весна,
І, Боже мій, як несподівано вона
Змінює все моє майбутнє,
Моє майбутнє і моє жит
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 15:31
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Вы потому такой дурак, что используете мову. Она отупляет.
Не у меня одного создаётся впечатление, что когда человек говорит на мове, то он медленно сходит с ума?
whitewo00    22.05.2019, 15:38
Оценка:  +1
whitewo00
Вам нацикам думать неположено. Есть шпаргалка по ней и шпарте.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.05.2019, 15:06
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
В дурдом иди
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    22.05.2019, 15:10
Оценка:  -7
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Не напрягай грыжу, гонец из Пензы!
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