"Это не запах реванша, это запах горящих шин" - Парубий

Спикер считает, что происходящее в стране может закончиться новой революцией.

Парубий намекает на новый Майдан с горящими шинами Facebook Андрея Парубия

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Спикер Андрей Парубий намекнул, что действия новой власти приведут не к реваншу пророссийских сил, а к новому Майдану. Так он прокомментировал происходящее в стране в Twitter.

“Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь!“ - подчеркнул Парубий. “Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!“, - уверен спикер парламента.

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Ви думаєте, що це в повітрі запах реваншу, - принюхайтеся! Це запах палаючих шин! Реванш не пройде! — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 мая 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада не захотела вносить в повестку дня законопроекты Владимира Зеленского.