На Закарпатье суд оправдал депутата с венгерским паспортом

Обвиняемую освободили от уплаты штрафа в размере 3400 грн.

В Закарпатской области апелляционный суд освободил депутата и главу фракции “КМКС – Партия венгров Украины“ в Берегово Каролину Дорчи от уплаты штрафа.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

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Апелляционный суд признал незаконным решение Береговского районного суда против Дорчи. Еще 18 февраля на КПП “Лужанка“ нарушила таможенный закон при ввозе авто на иностранных номерах. Во время дискуссии с таможенниками женщина предъявила венгерский паспорт.

По данному делу 11 марта Береговский райсуд признал Дорчи виновной в незаконном пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400 грн, а также компенсировать судовые траты (384 грн и 20 коп).

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Обвиняемая оспорила решение в апелляционном суде. По словам адвоката, Дорчи не совершала нарушений, так как пересекала границу с украинским паспортом. При проверке документов система выдала индекс “О“, что означает проведение дополнительного осмотра лица и его личных вещей. В помещении Пограничной службы Каролина Дорчи добровольно предъявила пограничникам также свой венгерский паспорт. Через 2 часа ожидания, пока составляли протокол, она таки въехала в Украину с украинским паспортом.

Адвокат доказал, что его подзащитную был наказан необоснованно, поскольку она не совершила незаконного пересечения границы и не пересекала государственную границу с недействительными проездными документами. Таким образом, никакого нарушения закона не произошло. Ведь сам факт наличия двух действительных паспортов, выданных официальной властью, не является преступлением согласно действующему законодательству Украины. А наличие двойного гражданства, в данном случае венгерского, не может считаться преступлением - отметила адвокат

Ранее сообщалось о том, что 51-го украинца с двойным гражданством наказали в суде. Тогда 39 украинцев заставили уплатить штраф, а 12 приговорили к условному заключению.