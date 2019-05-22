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"Индик" и фоє": Кабмин утвердил новые нормы правописания

Комментариев: 2
Новая редакция разработана на основе украинского правописания с учетом "новейших языковых явлений".
Иллюстративное фото / Сегодня Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания
Иллюстративное фото / Сегодня Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания
facebook.com/volodymyrgroysman

Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания. Соответствующее постановление принято в среду, 22 мая, на заседании правительства, сообщает Укринформ.

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Документ приняли “с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания“.

Изменения внести предложило Министерство образования и науки и Национальная академия наук Украины. Разработала их Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция правописания разработана на основе украинского правописания с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Ранее сообщалось, что языковой закон ужесточил квоты на радио и ТВ. Квоту украинского языка на радио и телевидении поднимут с 75% до 90%. Эта норма начнет работать через пять лет.

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца – с 28 февраля. Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки.
 
15 мая действующий президент Петр Порошенко подписал языковой закон. Накануне документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием.
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Теги: Языковой вопрос, язык, Кабмин Украины, письмо, украинский язык, закон о языках, Языковой закон
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Комментариев (2)
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nfhvyt    22.05.2019, 17:54
Оценка:  +1
nfhvyt
Пора вывести свою формулу телерантности для укр., пи.орам везде у нас дорога, а кто не на мове с западенским акценом - ну, сами виноваты )))))
ShakhterDonetsk    22.05.2019, 18:08
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Опять вам на вашей москве медведь на голову нагадил.
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