"Индик" и фоє": Кабмин утвердил новые нормы правописания

Новая редакция разработана на основе украинского правописания с учетом "новейших языковых явлений".

Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания. Соответствующее постановление принято в среду, 22 мая, на заседании правительства, сообщает Укринформ.

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Документ приняли “с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания“.

Изменения внести предложило Министерство образования и науки и Национальная академия наук Украины. Разработала их Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция правописания разработана на основе украинского правописания с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Ранее сообщалось, что языковой закон ужесточил квоты на радио и ТВ. Квоту украинского языка на радио и телевидении поднимут с 75% до 90%. Эта норма начнет работать через пять лет.

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца – с 28 февраля. Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки.

