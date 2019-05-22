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Зеркаль не захотела работать под руководством люстрированного главы АП Богдана, – источник

Комментариев: 6
Зеркаль не захотела работать под руководством люстрированного главы АП Богдана, – источник

Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента из-за назначения руководителем этого ведомства скандального юриста Андрей Богдана. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, пишут Комментарии. 

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента.

“Зеркаль была готова присоединиться к команде Зеленского и, безусловно, для него это было бы хорошим приобретением – Елена настоящий профессионал. Ее назначение на пост замглавы АП было согласовано, потому и появился соответствующий указ. Однако на момент договоренностей еще не было известно, кто станет главой Администрации“, – рассказал источник.

По его словам, проблемы начались, когда Владимир Зеленский назначил на должность главы своей Администрации Андрея Богдана.

“Елена, хоть и профессионал, но с четкими моральными принципами. И работать “под Богданом“ отказалась напрочь. Заявила, что категорически против назначения главой АП человека, укреплявшего режим Януковича и попавшего под закон о люстрации“, – отметил источник.

Также он сообщил, что против назначения Богдана на должность выступали и другие представители команды Зеленского, однако новый президент уступил требованию Игоря Коломойского, хотевшего видеть главой АП своего человека.

Отметим, Андрей Богдан получил широкую известность как юрист Коломойского, причастный к построению олигархом его “схем“. Ранее он работал в правительстве Николая Азарова.

Напомним, Елена Зеркаль в течение 12 лет работала директором Департамента международного права в Министерстве юстиции Украины. Затем возглавляла Департамент по гармонизации законодательства и Департамент по связям с органами государственной власти. В 2014 году, как один из самых опытных специалистов, заняла должность заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Принимала участие в переговорах по политической и экономической части Соглашения об ассоциации. Представляла Украину в Международном суде в Гааге в ходе слушаний по делу поддержки Россией международного терроризма и нарушения прав человека в оккупированном Крыме и Донбассе.

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Комментариев (6)
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Meritus    22.05.2019, 15:51
Оценка:  0
Meritus
Молодець, дівчинко.
Петров    22.05.2019, 15:39
Оценка:  0
Петров
В Украине невежество президента опять правит бал.
ОлегП    22.05.2019, 15:27
Оценка:  -2
ОлегП
Відмовитись, це її право. Не кожен погодиться стати членом ОПГ Коломойського.
farfalle    22.05.2019, 15:35
Оценка:  0
farfalle
Сменить одну ОПГ на другую? Делов-то
farfalle    22.05.2019, 15:24
Оценка:  0
farfalle
Ничего страшного. Пойдет улицы подметать, или на польскую клубнику.
BoxVata    22.05.2019, 15:42
Оценка:  0
BoxVata
Соси дальше на па Раше!)))
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