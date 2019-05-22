"Мы реакцию увидели": После бойкота Рады у Зеленского обещают план "B и C"

В команде президента обвинили парламент в невыполнении договоренностей, достигнутых во вторник.

Читай также: “Это не запах реванша, это запах горящих шин“ - Парубий

Президент наделен лишь правом законодательной инициативы, и если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону. Об этом заявил представитель Зеленского Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

Также представитель президента в Верховной Раде объяснил закрытые списки в законопроекте Зеленского о внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов“.

Читай также: Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий покинули фракцию БПП

“То, что было внесено сегодня, было результатом компромисса. Мы за открытые списки и за избирательный кодекс, мы за снижение барьеров. Закрытые списки - это не лучший вариант, но это точно не гречкосей и мажоритарщина“, - заявил Стефанчук.

Кроме того, Стефанчук заявил, что указ о роспуске Рады будет опубликован завтра, 23 мая. “Думаю, что завтра будет обнародован указ о роспуске“, - сказал Стефанчук. По его словам, у Зеленского увидели отношения между президентом и парламентом.

Читай также: “Плохо кончишь”: Ляшко процитировал, что сказал Зеленскому на инаугурации

“Мне нужно переговорить эти вопросы с президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции в Верховной Раде. Мы реакцию получили. Далее мы будем выстраивать по плану “B, С“, - заявил он.

“По результатам вчерашних переговоров было предложено две позиции: это снижение барьера до 3%, а также вопрос об исключении мажоритарки. Поэтому мы согласились на этот вариант, но вы видите, как выполняются эти договоренности“, - добавил Стефанчук.

Читай также: Под Радой проходит митинг: Националисты требуют принять новый закон о выборах

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Владимира Зеленского о выборах.